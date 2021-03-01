РИАМО - 1 мар. Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у выпускников школ Подмосковья в этом году стала профильная математика, ее будут сдавать более 22 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«На втором месте по популярности: обществознание – его будут писать свыше 20 тысяч школьников, а на третьем – английский язык, который выбрали более 8 тысяч ребят», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в этом текущем году ЕГЭ в Подмосковье будут сдавать более 40 тысяч человек, из них свыше 35 тысяч выпускников 2021 года.

«Ребята уже готовятся к предстоящим экзаменам. В этом году нас ждет ряд изменений в процедуре сдачи. Например, досрочный период ЕГЭ проводиться не будет, ребята также не будут сдавать математику базового уровня – только профильную», – добавила министр.

По ее словам, те, кто не планирует учиться в вузе, могут сдать только государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. В Подмосковье его будут сдавать свыше 3 тысяч выпускников.

Каклюгина подчеркнула, что на сайте ФИПИ на сегодняшний день уже появились тестовые задания для подготовки. В текущем году ЕГЭ начнется 31 мая.