РИАМО - 1 мар. Правительство РФ утвердило новую льготную кредитную программу для предпринимателей, на нее выделено порядка 7,7 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

Постановление по данному вопросу подписал глава кабмина страны Михаил Мишустин.

«Принять участие в программе смогут компании из наименее восстановившихся после пандемии коронавирусной инфекции отраслей, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений», —​ говорится в сообщении.

Льготные кредиты будут выдавать под ставку в 3%. При этом размер кредита будет зависеть от числа работников в фирме. Максимальная сумма составляет 500 миллионов рублей.

Бизнесмены при получении льготного кредита обязаны сохранить не менее 90% рабочих мест в компании на период кредитования.

Оформить льготный кредит можно будет с 9 марта по 1 июля текущего года на срок до 12 месяцев.​