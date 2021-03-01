РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Подозреваемую в краже 100 тысяч рублей с чужого банковского счета задержали в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя 20 лет о том, что девушка, с которой он познакомился на одном из сайтов, находясь у него в гостях на улице Заречной, дождавшись, пока он уснет, взяла его телефон и с помощью мобильного приложения похитила с его расчетного счета денежные средства - 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана местная жительница 19 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.