РИАМО - 1 мар. Сотрудники столичной прокуратуры назначили проверку по факту применения насилия в отношении детей в частном детском саду на Нагатинской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент вскрыла видеозапись, которую передали в правоохранительные органы.

«По предварительной информации, в частном детском центре, расположенном в жилом доме на улице Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации, со стороны работника учреждения», - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка поручена Симоновской межрайонной прокуратуре. Сотрудники установят обстоятельства и причины случившегося, дадут оценку соблюдению требований законодательств.