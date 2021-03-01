РИАМО - 1 мар. За последние сутки в Подмосковье выявили 629 новых случаев коронавируса, больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Раменском (47), Балашихе (45) и Королеве (43), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек», - говорится в сообщении.

37 новых случаев заражения Covid-19 подтвердили в Люберцах, 33 – в Ленинском округе, 29 – в Красногорске, 25 – в Сергиевом Посаде, 22 – в Ступине, по 21 – в Химках и Жуковском, 20 – в Богородском, 19 – в Мытищах, по 18 – в Домодедове и Орехово-Зуеве, по 17 – в Коломне и Пушкине.

Еще по 14 случаев инфицирования зафиксировали в Дубне, Подольске, Чехове, 13 – в Реутове, 12 – в Пущине, по 11 – в Одинцове и Щелкове, по десять – в Дмитрове и Наро-Фоминске, девять – во Фрязине, по восемь – в Воскресенске, Долгопрудном и Истре, семь – в Рузе, шесть – в Серпухове, по пять – в Котельниках, Лыткарине.

Четыре новых случая коронавируса выявили в Солнечногорске и Лобне, по три – в Электростали, Клину и Шатуре, по два в Дзержинском, Егорьевске, Краснознаменске, по одному – во Власихе, Зарайске, Ивантеевке, Лотошине, Черноголовке, Талдоме и Кашире.

Ни одного случая Civud-19 не зарегистрировали за сутки в Бронницах, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске.

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1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.