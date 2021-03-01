РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на улице Кирова в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, в понедельник в 00:50 на улице Кирова в районе дома №20 водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.