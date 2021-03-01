РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Первые случаи появления червей в воде в квартирах домов микрорайона Павлино Балашихи были выявлены еще месяц назад, однако спустя месяц после прочистки фильтров ситуация повторилась, жители забили тревогу и хотят провести исследование структуры червей и их влияния на организм человека, сообщил «РИАМО в Балашихе» житель Павлина Никита Романов.

Первые сообщения от жителей микрорайона и фото фильтров для очистки воды с червями появились в соцсетях 25 февраля. Люди стали проверять свои смесители и поняли, что это проблема не отдельных квартир, а всего микрорайона.

«Первые случаи были выявлены месяц назад, тогда и написали первые обращения на «Добродел» и в УК. Получили стандартные ответы о том, что грязевые фильтры на входе в дом прочищены. Но спустя месяц ситуация повторилась, и только после массовых сообщений и фото в соцсетях 26 февраля комиссия в составе представителей ГКУ МО «МОС АВС», администрации Балашихи, Балашихинского водоканала, УК провела обследование водоснабжения в домах. Факты подтвердились», - сказал Романов.

Он добавил, что, по предварительным данным, сам источник был найден в одном из распределительных узлов водоканала, все выходные там производили очистку резервуаров и локализовали источник.

Сотрудник управления ЖКХ администрации муниципалитета рассказал «РИАМО в Балашихе», что работы по поэтапной прочистке всей системы водоснабжения микрорайона - промывке ВЗУ (систем водоподготовки), ЦТП, магистральных трубопроводов, ИТП в МКД, промывке вводных узлов с заменой фильтрующих элементов, промывке стояков - проводятся с 27 февраля.

Он добавил, что до 5 марта будут проведены дополнительные мероприятия по санитарно-паразитологическому исследованию проб питьевой воды аккредитованной организацией для подтверждения отсутствия угрозы здоровью населения.

«Еженедельно на официальном сайте администрации в разделе ЖКХ будет размещена информация по принятым мерам. После всех проведенных мероприятий на сетях водоснабжения будет организовано повторное поквартирное обследование качества подаваемой воды. Администрация муниципалитета держит ситуацию на контроле», - пояснил сотрудник.

Однако жители серьезно обеспокоены и хотят провести ряд независимых экспертиз, чтобы узнать структуру этих червей.

«Мы уверены, что они опасны для организма, так как являются паразитами и прикрепляются к стенкам кишечника, в том числе в организме человека. Также хотим провести исследование крови жителей на наличие паразитов», - заключил Романов.