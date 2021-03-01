РИАМО - 1 мар. Столичных автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах из-за дождя, мокрого снега и сильной гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В понедельник и вторник в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильная гололедица и порывистый ветер.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, избегать резких маневров и высоких скоростей», - говорится в сообщении.

В Московском регионе до 14 часов 2 марта действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы.