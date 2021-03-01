РИАМО - 1 мар. Проезд на еще более 400 пригородных подмосковных автобусах теперь можно оплатить посредством транспортной карты «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оплата картой стала доступна еще на 100 маршрутах пригородного сообщения в 22 городских округах региона.

«Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тысячи автобусов областного перевозчика. Жители и гости Подмосковья отмечают удобство оплаты «Тройкой»: для поездок на общественном транспорте столицы и области нужна всего одна карта», – отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что в настоящее время число автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать «Тройку», увеличивается. Далее возможность оплаты проездным появится и в остальных автобусах «Мострансавто», а затем – на всех автобусных маршрутах региональных перевозчиков.

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность.

Он подчеркнул, что с начала февраля в регионе по карте совершили порядка 50 тысяч поездок.

В настоящее время безналичная оплата проезда – самая востребованная среди подмосковных пассажиров. Стоимость городского тарифа по «Тройке» составляет 37 рублей, что равно оплате по банковской карте. Оплата картой возможна на маршрутах по регулируемым тарифам, где имеется стационарное оборудование.

«Тройка» в настоящий момент доступна на более чем 300 городских маршрутах «Мострансавто» в 1,1 тысячи автобусов. Позже для граждан станут доступны новые тарифы и программы. Они будут способствовать снижению цены проезда, а также созданию единого платежного пространства в двух регионах.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>