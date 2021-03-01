РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В Домодедове 3 марта проведут проверку системы оповещения населения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«3 марта с 11:00 до 13:00 будет проведена комплексная техническая проверка систем оповещения населения Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе проверки произведут включение электросирен в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности, а также передадут речевые сообщения на местном канале телевидения.