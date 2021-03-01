РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах более 9,6 тысячи человек уже привились от коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

«Уже привиты 9 633 жителя Люберец. Вакцинация от коронавируса проводится по записи в восьми поликлинических отделениях. Также работают девять пунктов стационарных, в них прививают без записи», - сказала Назарьева.

Она добавила, что по данным на 1 марта, с коронавирусом в Люберцах госпитализированы 182 человека, на домашнем лечении находятся 914 человек, 345 пациентов умерли.

Главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов призвал жителей округа сделать прививку от коронавируса. Он добавил, что за неделю в учреждение поступило 38 обращений через портал «Добродел», 16 - через ЕЦУР, 26 - через Telegram-чат «Люберцы. Здоровье».

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что ситуация со смертностью от коронавируса серьезная.

Он уточнил, что есть много исследований о вакцине от коронавируса. Ружицкий подчеркнул, что все по-разному переносят вакцину, но, как правило, в течение пары дней все неприятные симптомы проходят.

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