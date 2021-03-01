РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Сотрудники ГИБДД Люберец будут пресекать нарушения правил дорожного движения пешеходами по 7 февраля, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 1 по 7 марта 2021 года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого сотрудники ДПС будут пресекать нарушение ПДД именно пешеходами», - говорится в сообщении.

Причин, вызывающих ДТП с участием пешеходов, достаточно много, и не всегда виновен тот, кто управляет транспортным средством. Очень часто сами пешеходы из-за легкомыслия и невнимательности неправильно оценивают дорожную ситуацию и переходят проезжую часть в неустановленных местах или перед близко идущим транспортом. Основная причина дорожно-транспортного происшествия по вине пешеходов - это элементарное пренебрежение ПДД и беспечное отношение к собственной жизни и здоровью.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу правила дорожного движения разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и убедится, что переход будет для него безопасен.

Автоинспекторы просят пеших участников дорожного движения быть максимально заметными и предсказуемыми для водителей. Одеваться в верхнюю одежду ярких тонов и даже в городе использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, а также обеспечить ими и одежду ребенка. Пешеходы за нарушение ПДД в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ наказываются штрафом в размере 500 рублей.