РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В городском округе Люберцы 3 марта комплексно проверят работу системы оповещения населения, говорится в сообщении ЕДДС-112 Люберец.

«В среду, 3 марта, с 11:00 до 13:00 будет проводиться комплексная техническая проверка Региональной автоматизированной системы центрального оповещения и Комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

По сетям телевидения и радиовещания в округе в этот период передадут краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки. Также включат электросирены в режимах непрерывного и прерывистого звучаний.

Инспектирование работы будет выполнено на основании план-графика технических проверок Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области на 2021 год.