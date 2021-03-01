РИАМО - 1 мар. За сутки подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 433 человека, общее число вылеченных в регионе достигло 175 136 человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

629 случаев заражения коронавирусом выявили в регионе за минувшие сутки.

В Московской области на сегодняшний день выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии умер 4681 человек, из них 24 — за минувшие сутки.

Жителям региона порекомендовали при любых симптомах простудных заболеваний вызвать врача на дом. В Московской области проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно на бесплатной основе.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.