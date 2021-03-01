РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец с начала года приняли более 90 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«За январь-февраль в ЕДДС горокруга Люберцы поступило 92,5 тысячи обращений», - сказал Богданов.

Он подчеркнул, что за минувшую неделю, с 24 по 28 февраля, в службу поступило 11 101 обращение, из них 685 - на горячую линию администрации. 5 208 обращений касались вызова скорой помощи, 2 496 - полиции и ГИБДД, 52 - пожарных и спасателей, 31 - специалистов газовой службы.