РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки на территории Московской области подтвердили 629 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе выявили более 214 тысяч случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек», - говорится в сообщении.

При появлении любых симптомов простудных заболеваний жителям региона рекомендуют вызвать врача на дом.

В Московской области проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева открыты свыше 200 стационарных пунктов вакцинации. Также работают 25 мобильных комплексов и прививочные кабинеты в крупных ТЦ.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.