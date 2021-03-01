РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. Еще 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Домодедове за сутки, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 6 299 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 27 февраля по 1 марта выявили 1 804 случая заболевания. В том числе 629 случаев – за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Домодедово - 6 299 (+18)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.