РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Специалисты «Водоканала» Подольска установили около 3 тысяч «умных» приборов учета воды в квартирах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

МУП «Водоканал» Подольска в 2019 году начал устанавливать «умные» приборы учета воды. Они автоматически снимают показания и​ передают их в информационные системы для расчетов, а это значит, что не нужно отправлять их вручную. Сбор показаний осуществляется автоматически в установленное время.

«В округе установлено 7 базовых станций, этого достаточно для того, чтобы покрыть весь округ и собирать показания дистанционно. Теперь житель, установивший «умный» счетчик, может не думать о том, когда ему подавать показания по горячей и холодной воде. Кроме этого, программа позволяет строить график суточных и почасовых расходов и видеть их, когда находишься вне помещения, это поможет бороться с утечками воды. В данный момент установлено около 3 тысяч таких приборов учета (в квартирах - ред.), в основном у абонентов МУП «Водоканал», у которых заключены прямые договоры с нашим предприятием», - сказал начальник отдела развития автоматизированной системы учета водопотребления МУП «Водоканал» Подольска Григорий Петровец.

Установка производится по желанию собственника квартиры. Предприятие планирует расширить зону покрытия в микрорайоне Львовский, а также в районе Силикатная-2. Кроме того, в планах выпуск мобильного приложения с личным кабинетом, где жители смогут посмотреть свои показания и сразу оплатить услуги.

В округе на данный момент помимо 3 тысяч квартирных установлено 32 общедомовых «умных» приборов учета, 31 устройством оснащены теплоснабжающие организации. Для установки «умных» приборов учета жители могут обратиться в МУП «Водоканал» по телефонам:​ 8(496754-64-88, 8(496)757-36-63, 8(496)750-04-88.