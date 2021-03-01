РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска призвала жителей делать замечания нарушителям, бросающим мусор во дворах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания вновь обратилась к жителям, которые показывают хамское отношение к соседям и труду дворников.

«Вновь был засечен мусор во дворах многоквартирных домов на улице Молодежной, на улице Ленина у дома 9. Оставленный мусор не может не раздражать. Может быть соседи сделают замечание нарушителям», - говорится в сообщении.