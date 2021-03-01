РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании призвал безотлагательно приступить к ямочному ремонту на дорогах округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«На дорогах очень много ям. Сегодня температура позволяет активно приступить к ремонту дорог. Все подрядчики понятны, давно с ними работаем. Жалоб поступает много», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что при «плавающей» температуре там, где была небольшая ямка, из-за интенсивного движения транспорта и перепада температур образуется большая яма. Ружицкий призвал ремонтировать дороги по ночам, чтобы не парализовать движение автомобилей.