РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 20,2 тысячи кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по горокругу Наталья Безсонова.

«С 24 по 28 февраля в городском округе Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 20 212 кубометров коммунальных отходов. Из них 2 056 кубометров - «сухих», - сказала Безсонова.

В вывозе мусора участвуют более 80 человек и 50 единиц техники. Также Безсонова отметила, что есть перекрытия подъезда к мусорным бакам.

Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал активно штрафовать нарушителей, которые перекрывают автомобилями доступ к контейнерным площадкам.