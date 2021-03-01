РИАМО - 1 мар. Станции Коломенское, Тушино и Перово Московской железной дороги переименуют с 25 марта для удобства пассажиров, им станет проще ориентироваться и строить маршрут с учетом пересадок, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Станция Коломенское Павелецкого направления и Тушино Рижского направления будут носить название Варшавская и Тушинская. Они находятся рядом с одноименными станциями метро», — говорится в сообщении.

Станцию Перово Казанского направления переименуют в Чухлинку, так как она расположена близи одноименной станции Горьковского направления.

В ближайшее время на всех трех переименованных станциях разместят обновленную навигацию.

Пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Новые названия станций будут отражаться в актуальном расписании на сайте, мобильном приложении ЦППК и на проездных билетах.