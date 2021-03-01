РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске свыше 10,7 тысячи жителей округа сделали прививки от коронавируса, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Более 10,7 тысячи человек в нашем округе уже сделали прививку от коронавирусной инфекции, каждый третий – старше 60 лет. Для того, чтобы прививку от Covid-19 могло сделать как можно больше подольчан, а сам процесс был максимально удобным, для живущих и работающих в нашем округе пункты вакцинации действуют на базе поликлиник (по предварительной записи), в торговых центрах «Галерея», «Остров сокровищ», «Капитолий», «Глобус», а также в многофункциональном центре на улице Кирова, 39 – без предварительной записи», – говорится в сообщении.

Сотрудники крупных предприятий и организаций смогут привиться на рабочем месте – медицинские работники приедут к ним по заранее поданным заявкам. Так уже сделали на предприятиях «ЗиО-Здоровье», «ЗиО-Подольск», ЦНИИТОЧМАШ, «Климовский трубный завод», АО «Экспокабель» и ряде других.

«Мы будем расширять количество пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции – уже скоро очередной пункт откроется на базе поликлиники Климовской центральной городской больницы. Продолжим создавать мобильные пункты в сельских амбулаториях и Домах культуры», – заключается в материале.

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