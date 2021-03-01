РИАМО - 1 мар. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1541 пациента, всего в городе выздоровели после инфекции 899 239 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 2097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 714 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в мегаполисе умерли 42 пациента, у которых подтвердили пневмонию и положительный результат теста на Covid-19.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве зафиксировали 980 573 случая заболевания, скончались 15 097 пациентов.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.