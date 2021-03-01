РИАМО - 1 мар. На химзаводе в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа произошел хлопок в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества, погибла женщина, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что хлопок произошел в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории», - говорится в сообщении.

В результате происшествия 47-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место трагедии сразу выехала следственная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины данного ЧП.