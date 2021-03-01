РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю учреждения культуры провели почти 250 мероприятий для жителей округа, сообщил на оперативном совещании в понедельник замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе учреждения культуры Люберец провели 248 мероприятий, как онлайн, так и в оффлайн-режиме. Также за неделю коллективы и учащиеся данных учреждений получили 18 наград», - сказал Криворучко.

Он отчитался и о деятельности городских парков. Там за неделю отремонтировали сеть уличного освещения, убрали мусор. С 24 по 28 февраля в парках прошло 10 мероприятий.

«На текущей неделе запланированы 12 мероприятий. В их числе - тренировка по скандинавской ходьбе, парковый забег, творческие мастер-классы, музыкальная программа для пожилых людей, праздничные программы к Международному женскому дню. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности. В случае вопросов можно обратиться к нам по контактам, указанным в наших в соцсетях», - заключил Криворучко.