РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Конструктор Lego, металлические крышки от пива, бумагу и банки можно собрать и принести на сбор вторсырья, который пройдет в Щелкове 6 марта, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сбор будет проходить по адресу: 1-й Советский переулок, 25 с 12:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

Сдавать можно макулатуру без пружин и пластиковых вставок, гофрокартон, стекло, металлические крышки, консервные банки и прочее бытовое железо, алюминиевые банки, фольгу, пластиковые бутылки от напитков, небутылочный ПЭТ прозрачный, флаконы с маркировкой 2, крышечки от напитков, пищевую и непищевую твердую тару с маркировкой 5 (РР), тару с маркировкой 6, тетрапак, пробки из пробкового дерева, конструктор Lego, металлические крышки от пива.

Не принимаются: втулки, чеки, салфетки, пачки от сигарет, пекарская бумага.