РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В городском округе Мытищи более 8 тысяч человек сделали прививку от коронавируса, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

На неделе МГКБ открыла еще один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции в поликлинике №2 на улице Матросова, дом 13. Время работы пункта - по будням с 8:00 до 14:00.

«Прививают вакциной «Спутник V». Перед вакцинацией - осмотр врачом-терапевтом на предмет противопоказаний. Предварительная запись в поликлинике на Матросова, 13 не требуется. Прививку делают всем желающим в порядке живой очереди», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на сегодняшний день в округе открыты 10 пунктов вакцинации от Covid-19. Список всех пунктов размещен на официальном сайте МГКБ.

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