РИАМО - 1 мар. На станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метрополитена монолитные конструкци сделаны на 83%, строители уложили более 25 тысяч кубометров бетона, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Начаты отделочные работы пассажирской зоны платформы станции и служебных помещений. Также ведутся земляные работы под сооружение пешеходного перехода через улицу Удальцова», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство станции идет на пересечении улицы Удальцова и Мичуринского проспекта, где зафиксирован высокий трафик, а также множество подземных коммуникаций. Специалисты пересмотрели габариты станции и сделали ее семиэтажной. Один из этажей занял автопаркинг.

Станция станет пересадочной на одноименную станцию Калининско-Солнцевской ветки метро. Ее открытие разгрузит центральные станции столичной подземки, южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

Кроме того, ввод станции в эксплуатацию снизит снизит интенсивность движения транспорта по ряду городских магистралей, включая Аминьевское шоссе, улицу Удальцова, Мичуринский проспект и проспект Вернадского.​