РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник призвал своего заместителя Николая Покацкого как можно скорее добиться устранения подтоплений в округе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Понятно, что сейчас много подтоплений в Люберцах, у нас есть проблема по (отсутствию - ред.) ливневой канализации. Мы справляемся с этой ситуацией, ряд вопросов локально решили. Во время реконструкции Октябрьского проспекта построят на всем протяжении ливневку. Это позволит подвести ее и к другим территориям. Где есть активные подтопления, надо думать, что с этим делать. Пока оттепель, надо все территории пройти грейдерами, тракторами, очистить все», - сказал Ружицкий.

Покацкий отметил, что за неделю с городских дорог вывезли 40 тысяч кубометров снега. На прошедшей неделе в связи с потеплением наледь ликвидировали. Он подчеркнул, что в связи с интенсивным таянием снега образовались подтопления, поэтому дорожные службы оперативно расчистили решетки и приемные колодцы ливневой канализации там, где она есть.

Он уточнил, что поступило 182 обращения в соцсетях, 143 отработали. Оставшиеся находятся на контроле, их отработают до конца недели.

Покацкий добавил, что также проводится мониторинг движения маршрутов общественного транспорта. На остановочных пунктах ставят стенды в едином стиле для расписания движения маршрутов.

«В 2020 году было 14 несчастных случаев на железнодорожных путях. Администрация совместно с РЖД, полицией, народной дружиной, волонтерами проверила порядка 24 объектов. Я призываю жителей Люберец: лучше дойти до официального перехода и не подвергать свою жизнь опасности», - подчеркнул Покацкий.

Он призвал переходящих железнодорожные пути вытаскивать наушники, снимать капюшоны.