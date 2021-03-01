РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки в столице выявили 2097 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 980 573 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В столице идет масштабная вакцинация от коронавируса. Она проводится бесплатно и добровольно российским двухфакторным препаратом «Спутник V». Горожане могут привиться в поликлиниках и в мобильных пунктах в фуд-молле «Депо», ТРЦ «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский» и ряде других.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось преодолеть самый страшный этап пандемии коронавируса.

За последние сутки в РФ подтвержден 11 571 новый случай коронавируса. Также за сутки зафиксировано 333 смертей, выздоровели 11 277 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 257 650 случаев Covid-19, умерли 86 455 пациентов, врачи вылечили 3 823 074 человека.

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