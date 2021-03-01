РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Посетителям торгово-развлекательных центров и работникам автотранспортных предприятий городского округа Мытищи напомнили об опасности использования гаджетов за рулем, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах продолжается акция по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет».

«На прошлой неделе автоинспекторы побеседовали с посетителями торгово-развлекательных центров и работниками автотранспортных предприятий. Они напомнили участникам дорожного движения о том, что пользоваться любыми гаджетами во время участия в дорожном движении недопустимо», – говорится в сообщении.

Водитель и пешеход подвержены потере концентрации внимания – их окружает множество предметов, на которые, как им кажется, они могут безопасно отвлечься. Однако потеря концентрации способствует возникновению критических ситуаций на дороге, которые могут привести к ДТП.