РИАМО - 1 мар. За прошлый год количество людей, которые погибли в дорожных авариях в столичных дворах, увеличилось на 36%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего за минувший год во дворах погибло 19 человек.

«В Москве порядка 24 тысяч дворовых территорий, за пять лет <…>в них произошло около 1 тысячи подобных происшествий с десятками жертв. Согласно данным, основными причинами происшествий становились или высокая скорость автомобилей, или плохая видимость, а часто — оба фактора вместе», - пояснил директор проектного бюро «Урбан Стрит 14» и автор канала «Здоровые города» Артем Герасименко.

Он отметил, что для решения данной проблемы нужно проанализировать, что заставляет водителей ускоряться во дворах или загораживает им обзор.

По его словам, у дворов, где произошли смертельные ДТП, есть общие черты: расположение на периферии столицы, высотная застройка вокруг, дворы находятся около магистралей и имеют длинные прямые внутриквартальные проезды, расположенные вдоль длинных и узких зданий или зданий неправильной формы.

«Статистика также показывает, что 78% ДТП произошли во дворах многоэтажных домов, а половина из всех происшествий зафиксированы в районах с застройкой средней плотности», - добавил эксперт.

Он уточнил, что высотность и плотность застройки в городе поменять сложно и дорого, чтобы снизить число погибших, следует поработать с характеристиками дворов.

Герасименко отметил, что в подобных случаях в городах мира парковки выносят либо за пределы жилого квартала, либо строят подземные или многоэтажные паркинги.

По совам специалиста, также во дворах для предотвращения ЧП можно сузить провоцирующие увеличение скорости проезды, упорядочить парковку, обозначить зоны внимания рельефом и светом, убрать транзитный поток.