РИАМО - 1 мар. За прошлый год количество людей, которые погибли в дорожных авариях в столичных дворах, увеличилось на 36%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Всего за минувший год во дворах погибло 19 человек.
Он отметил, что для решения данной проблемы нужно проанализировать, что заставляет водителей ускоряться во дворах или загораживает им обзор.
По его словам, у дворов, где произошли смертельные ДТП, есть общие черты: расположение на периферии столицы, высотная застройка вокруг, дворы находятся около магистралей и имеют длинные прямые внутриквартальные проезды, расположенные вдоль длинных и узких зданий или зданий неправильной формы.
«Статистика также показывает, что 78% ДТП произошли во дворах многоэтажных домов, а половина из всех происшествий зафиксированы в районах с застройкой средней плотности», - добавил эксперт.
Он уточнил, что высотность и плотность застройки в городе поменять сложно и дорого, чтобы снизить число погибших, следует поработать с характеристиками дворов.
Герасименко отметил, что в подобных случаях в городах мира парковки выносят либо за пределы жилого квартала, либо строят подземные или многоэтажные паркинги.
По совам специалиста, также во дворах для предотвращения ЧП можно сузить провоцирующие увеличение скорости проезды, упорядочить парковку, обозначить зоны внимания рельефом и светом, убрать транзитный поток.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии