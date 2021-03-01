РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Порядка 16 тысяч кубометров снега вывезли с региональных дорог в подмосковных Люберцах за минувшую неделю, сообщил в понедельник руководитель отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Валерий Марисов.

«На минувшей неделе, с 24 по 28 февраля, региональные дороги в Люберцах убирали 84 рабочих и 67 единиц техники. Проводилась уборка остановок и посадочных площадок, урн, уборка и вывоз снега. Всего вывезли 113 кубометров мусора и 16 тысяч кубометров снега», - сказал Марисов.

Он пояснил, что круглосуточно ведется уборка дорог и тротуаров, в том числе на Октябрьском и Комсомольском проспектах, Быковском шоссе, улицах Вертолетная и Барыкина.