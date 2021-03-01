РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В понедельник культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 состоится выставка рисунков. В 14:00 - «Истоки» - лекция, посвященная Ярилиному дню. Это славянский праздник, который отмечали на Руси дважды: в момент наивысшего расцвета лета в привязке к летнему солнцестоянию, а также при переходе от зимы к весне», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.