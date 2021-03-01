РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Около 50 представителей молодежи из Подольска согласились обменять сигареты на конфеты в ходе студенческой акции, сообщается в группе «АНО ПО МОКИТ» в соцсети «ВКонтакте».

С сентября 2020 года в Подольске проводится социально значимый проект «Меняй сигареты на конфеты», реализуемый учащимися по специальности «Право и организация социального обеспечения» Московского областного колледжа информации и технологий. Всего за время проведения акции было опрошено 77 молодых граждан в возрасте от 14 лет до 21 года.

«Из них 49 согласились поменять находящиеся при себе пачки сигарет на конфеты, 34 – отказались. Из 77 опрошенных: 17 указали, что занимаются спортом и ведут активный образ жизни и в дальнейшем откажутся от курения табака и табачной продукции, 26 – ознакомившись с информацией буклета, указали, что бросят курить в будущем, но не имеют возможности заниматься активным образом жизни, 34 – отказались от активного участия в проекте, а именно поменять свои сигареты на конфеты, указали, что не имеют желания вести здоровый образ жизни», – говорится в сообщении.