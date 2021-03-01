РИАМО - 1 мар. Оливковое масло в этом году в России может подорожать на 15% из-за снижения урожая оливок в Италии, Греции и Испании, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Поставщики импортного оливкового масла уже направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию.

«Среди причин — ожидаемое снижение урожая оливок в Испании, на которую приходится до 50% мирового производства оливок. Холодная зима и шторм «Филомена» нанесли урон сельскому хозяйству, поэтому сбор оливок в этом году будет меньше ожидаемого», — отмечается в материале.

Кроме того, в Италии и Греции ожидаемое снижение урожая оливок составит 10-30%. В этих странах была засушливая осень в минувшем году.

Россия импортирует 15-20 тысяч тонн оливкового масла ежегодно, что составляет менее 0,3% рынка всех растительных масел. Однако потребление оливкового масла в стране растет — продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1% год к году.​