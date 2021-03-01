РИАМО - 1 мар. По данным Мосбиржи, рубль продемонстрировал рост к доллару и евро на торгах утром в понедельник, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стоимость доллара упала на 54 копейки, до 74,09 рубля. Ровно настолько же сократился курс евро. Денежная единица ЕС торгуется на отметке 89,54 рубля», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт оценил прозвучавшую идею дедолларизации. Он подчеркнул, что к ней «нужно подходить с холодной головой»​. По его словам, кризисные ситуации в экономике обостряют тему отказа от доллара.​