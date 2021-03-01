РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах около 240 единиц техники вывели для уборки улиц на прошедшей неделе, сообщила в понедельник начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Марина Зинкина.

«С 24 по 28 февраля улицы Люберец убирали 240 единиц техники и более тысячи человек», - сказала Зинкина.

Она добавила, что за неделю поступило 153 обращения от жителей. Из них 36% - по Люберцам, 25% - по Краскову, 15% - по Малаховке, 14% - по Октябрьскому, 10% - по Томилину.

Также часто поступали жалобы на деятельность управляющих компаний «ПИК-Комфорт», «Содействие», «Сити ЖКХ», «Теплолюб» и ряд других.