РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. В подмосковном Красногорске с начала текущего года произошло 42 пожара, говорится в сообщении пресс-службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

«В 2021 году на территории Красногорска произошло 42 пожара, в результате которых два человека погибли и один был травмирован», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют в случае пожара сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Телефон доверия МЧС России по Московской области: 8(498)505-41-70.