РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Жители ЖК «Сосновка» в микрорайоне Климовск Подольска собрали 40 килограммов пластиковых крышечек в ходе благотворительной акции, сообщается в группе «Жители ЖК «Сосновка» (Климовск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители жилого комплекса «Сосновка» за прошедшую зиму (2020-2021 годов) собрали 40 килограммов пластиковых крышек из подъездов домов. Они были переданы волонтерам благотворительной акции «Доброкрышка» в Подольске. Победителем 9 сезона сбора крышек стал второй подъезд 1 корпуса, где жители собрали 10,6 килограмма», - говорится в сообщении.

В корпусе №1 подъезде №4 было собрано 7,9 килограмма крышек, в подъезде №3 – 6,1 килограмма. Также в корпусе №2 подъезде №2 собрали 4,8 килограмма, в подъезде №3 - 3,9 килограмма, а в подъезде №1 - 3,4 килограмма. Меньше всего собрали в подъезде №1 корпуса №1 – 3,3 килограмма.

Активисты и жители данных домов планируют продолжать сбор и в дальнейшем.