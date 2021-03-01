РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах составил 85%, сообщила в понедельник начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за минувшую неделю за услуги ЖКХ составил 85%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что на прошедшей неделе от жителей поступило 11 обращений. Из них шесть касались задолженности по оплате услуг ЖКХ, три - передачи показаний по приборам индивидуального учета, два - расчета платы за электроснабжение. Со всеми заявителями созвонились, а также подготовили для них письменный ответ.

«На сегодняшний день заключено 19 договорных отношений с УК, получены 15 реестров должников на общую сумму 112 миллионов рублей. Пока отправлены в суд на взыскание реестры на 40 миллионов рублей, уже одобрены на взыскание 14 миллионов рублей», - заключила Мотыль.