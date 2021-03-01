РИАМО - 1 мар. ООО «Суши-Сет» оштрафовано на 100 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

На фирму пожаловалось физическое лицо. Предприятие общественного питания распространяло листовки с рекламным содержанием. В нем говорилось о больших скидках при заказе продукции и также о бесплатной доставке, сведения о которой нужно было уточнить у администратора кафе.

«Фирму признали нарушившей ФЗ «О рекламе». Принято решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности», — говорится в сообщении.