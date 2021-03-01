РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Жители подмосковных Люберец более четырех тысяч раз обратились в ЕДС ЖКХ округа за неделю, сообщил в понедельник замглавы администрации округа Василий Власов.

«В ЕДС ЖКХ за минувшую неделю поступило свыше четырех тысяч обращений. Отмечается снижение уровня жалоб», - сказал Власов.

Он добавил, что ежедневно дежурят четыре бригады «Люберецкого водоканала» из 16 человек. Они откачали более трех тысяч кубометров воды за неделю. По словам Власова, основные места подтоплений почти все ликвидированы.

Также за неделю было 12 обращений от жителей по работе уличного освещения, все отработали.

«Проводится замена лифтового оборудования, планируется заменить 87 лифтов в 24 многоквартирных домах. Уже лифта 22 заменили, 17 находятся в работе. Все работы будут завершены в III квартале 2021 года», - уточнил Власов.

Он отметил, что проводится мониторинг обращений в соцсетях по уборке кровель от снега и наледи, 13 жалоб отработали.