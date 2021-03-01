РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. На минувшей неделе пожарные Люберец совершили почти 50 выездов по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Павел Иванов.

«За минувшую неделю, с 24 по 28 февраля, пожарные Люберец совершили 48 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 13 пожаров, три из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он уточнил, что были пожары в частном секторе, например, 26 февраля на Республиканской улице в Малаховке сгорели два частных дома. Также пожар произошел в квартире дома на улице 3-е Почтовое отделение, обгорели кухня и балкон на площади 10 квадратных метров. Был риск, что огонь перекинется выше, эвакуировали 16 человек, но пожарные не дали этому произойти. Пострадавших нет.