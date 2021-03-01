РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе, с 24 по 28 февраля, поступило 1,6 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 22 уголовных дела, 18 из них раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 118 ДТП с одним пострадавшим.