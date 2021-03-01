РИАМО - 1 мар. Проект планировки автодорожного путепровода на 24-25-м километре Ленинградского шоссе согласован градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как уточнила глава Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, общая протяженность участка дороги, который планируется построить и реконструировать, составит 3,37 километра.

«В частности, планируется построить съезды с Ленинградского на Международное и Вашутинское шоссе, съезды с Международного на Ленинградское шоссе и к торговому центру», — говорится в сообщении.

По данному участки дороги в столице предусмотрено движение общественного транспорта, также там появятся несколько светофоров.