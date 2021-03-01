РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Подтопление дороги ликвидировали в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Горожанин на портале попросил устранить подтопление дороги в микрорайоне Опалиха.

«Истринское РУАД №2 рассмотрело обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги с нулевого по 2-й километр на улице Опалиха и сообщает: проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены», - сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также пояснил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Ответ размещен на портале «Добродел» вечером 28 февраля.