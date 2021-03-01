РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В Королеве прошел товарищеский матч по хоккею с участием актера Андрея Соколова и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Касатонова 28 февраля прошел товарищеский матч по хоккею между командами «Премьер» и «Королев», организованный по инициативе Общероссийского народного фронта.

«В составе команды «Премьер» на лед вышли заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Алексей Анисимов, народный артист России Андрей Соколов, председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова», - написал Ходырев в Instagram.

В команде Королева вместе с главой города играли сотрудники городской администрации.

По итогам послематчевых бросков товарищеский матч завершился со счетом 9:9.