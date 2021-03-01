РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Двор дома на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске очистили от снега и наледи по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».
Пользователь написал, что во дворе дома №32 ни разу за зиму не чистили придомовую территорию, из-за чего машины не могут заехать во двор.
«Сотрудники администрации горокруга Красногорск провели осмотр территории. Факт ненадлежащей уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сказал первый замглавы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.
Он отметил, что уборку территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводят сотрудники подрядной организации согласно графику выполнения работ.
«Руководителю подрядной организации указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - добавил Волосевич.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии