РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Двор дома на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске очистили от снега и наледи по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь написал, что во дворе дома №32 ни разу за зиму не чистили придомовую территорию, из-за чего машины не могут заехать во двор.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск провели осмотр территории. Факт ненадлежащей уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сказал первый замглавы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Он отметил, что уборку территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводят сотрудники подрядной организации согласно графику выполнения работ.

«Руководителю подрядной организации указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - добавил Волосевич.